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Радикальная партия Ляшко представила первую десятку списка на выборах в Раду

Сегодня, 11:20
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Радикальная партия Ляшко представила первую десятку списка на выборах в Раду - фото

Скриншот с видео Олег Ляшко/YouTube

Партия Ляшко провела съезда возле памятника Шевченко

Радикальная партия Олега Ляшко на съезде озвучила первую десятку списка на досрочных выборах в Раду.

Список партии возглавил сам лидер Олег Ляшко. Вторым номером стал Виктор Галасюк — заместитель парламентария по экономической политике, третьим — нардеп от РПЛ Андрей Лозовой, четвертым — заместитель главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, пятым — полковник ВСУ Иван Савка.

Далее следуют руководитель исполкома Радикальной партии Олег Оверьянов, руководитель Киевской областной организации РПЛ Сергей Скуратовский, нардепы от политической силы Дмитрий Линько и Алена Кошелева, а также заместитель лидера РПЛ Виктор Вовк.

Также в партийный список вошел народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский. Он занимает 12-ю позицию в списке.

Досрочные выборы в Верховную Раду должны состоятся 21 июля. По данным последних соцопросов, партия Ляшко не преодолевает 5% барьер.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Радикальная партия Олег Ляшко

Спецтема   Выборы в Раду

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