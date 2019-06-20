Радикальная партия Ляшко. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Сегодня, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Олег Ляшко via Facebook Олег Ляшко представляет первые 30 человек в списке РПЛ 10 июня Олег Ляшко via Facebook

НВ рассказывает о партиях, которые принимают участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Радикальная партия Олега Ляшко на этих выборах, судя по результатам социологических опросов, не дотянет даже до 3% и не пройдет в парламент.



История партии

Украинская Радикально-демократическая партия была создана на учредительном съезде в Николаеве 18 августа 2010 года. 28 сентября 2010 года Минюст ее официально зарегистрировал. На момент создания партию возглавлял Владислав Телипко.

8 августа 2011 года партию возглавил Олег Ляшко, ее переименовали в Радикальную партию Олега Ляшко. Сам Ляшко на тот момент был внефракционным депутатом, так как 19 октября 2010 года его исключили из фракции Батькивщина «за сотрудничество с коалицией большинства, в частности, за голосование за изменения в Конституцию, закон о Кабинете Министров и регламенте Верховной Рады Украины». Незадолго до этого в интернете появилось видео допроса человека, похожего на Олега Ляшко от 15 сентября 1993 года, который рассказывает о гомосексуальных отношениях с высокопоставленным чиновником.

На парламентских выборах 2012 года Радикальная партия набрала 1,08% голосов избирателей и не прошла в Раду. Однако ее главу Олега Ляшко избрали нардепом в мажоритарном округе.

На президентских выборах в 2014 году Олег Ляшко занял третье место, получив 8,32% голосов. В этом же году на парламентских выборах Радикальная партия Олега Ляшко набрала 7,44% голосов, получив 22 места в Раде.

В первом туре президентских выборов в 2019 году Ляшко занял седьмое место, набрав 5,48% голосов.

Обещания партии Ляшко

Официальной программы Радикальной партии на досрочные парламентские выборы в 2019 году в открытом доступе на данный момент нет.

Программа самого Олега Ляшко на президентских выборах-2019 представляла собой набор популистских лозунгов. В частности, Ляшко обещал сделать так, «чтобы у каждого украинца был полный холодильник, в котором мясо водится ежедневно, а не только по праздникам», чтобы «родители не отказывались от детей, потому что их нечем кормить» и чтобы «купить шаурму в киоске было безопасно для здоровья». Среди планов Ляшко в качестве кандидата в президенты также было сократить количество нардепов до 250 и ликвидировать должность премьер-министра, сделав «ответственным за положение дел в государстве одного человека — президента».

Партийные списки

10 июня Радикальная партия представила первую двадцатку своего списка на досрочные выборы в Раду.

Первое место в списке занял сам Олег Ляшко. Кроме него, в первой десятке нардеп, глава Комитета Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства, заместитель главы РПЛ по экономической политике Виктор Галасюк, нардеп и еще один заместитель главы Радикальной партии Андрей Лозовой, заместительница главы Черновицкого облсовета Инга Маковецкая, нардеп от Народного фронта и полковник ВСУ Иван Савка, бывший замглавы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководитель исполкома РПЛ и глава Черниговской территориальной партийной организации Олег Аверьянов, нардеп от Радикальной партии, глава Комитета Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства, а также руководитель Киевской областной организации РПЛ Сергей Скуратовский, нардеп от РПЛ и участник боевых действий на Донбассе Дмитрий Линько, нардеп от РПЛ Алена Кошелева и нардеп от РПЛ, являющийся также замглавы партии, Виктор Вовк.

Во второй десятке РПЛ нардеп от этой партии Алексей Ленский, нардеп от Народного фронта и бывший вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский, нардеп от РПЛ и глава Донецкой областной организации этой партии Валерия Заружко, нардеп от РПЛ Олег Куприенко, нардеп от РПЛ Денис Силантьев, глава Волынской парторганизации РПЛ Владимир Кравценюк, первый замглавы Ровенского облсовета Сергей Свисталюк, руководитель Винницкой областной организации РПЛ Александр Качур, глава Хмельницкой областной организации РПЛ Татьяна Зеленко и первый замглавы Житомирского облсовета, глава Житомирской областной организации РПЛ Сергей Крамаренко.

В список также попали нардеп от РПЛ Василий Амельченко (22), нардеп от РПЛ Алексей Кириченко (23), глава Мариупольской городской организации РПЛ и шестиразовый победитель всеукраинских соревнований по стронгмену Александр Лашин (24), нардеп от Радикальной партии Александр Гулак (25), руководитель секритариата фракции РПЛ в Раде Алексей Кочармин (26),

Глава Радикальной партии Олег Ляшко, вероятно, самый одиозный депутат Рады, постоянно спекулирующий популистскими заявлениями и известный скандальными выходками. Так, 20 мая 2019 года он поспорил с президентом Владимиром Зеленским прямо во время его инаугурации, 20 марта 2019 года сорвал заседание правительства, требуя не продлевать контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым, а 22 марта вместе со своими соратниками спровоцировал потасовку в сессионном зале Верховной Рады.

В октябре 2017 года Ляшко задекларировал более 570 грн выигрыша в лотерею. Позже он заявил, что речь идет не о лотерее, а о спортивных ставках, в частности, на матчи Лиги чемпионов. В марте 2017 года СМИ сообщали, что в течение года Ляшко вместе с женой приобрели недвижимости на 20 млн грн, хотя у них нет собственного бизнеса. Журналисты связывали с коррупционными схемами Ляшко по получению тендера на продажу ГСЧС пожарных машин экс-заместителя главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олега Аверьянова (6-й номер в списке РПЛ) и члена РПЛ Александра Борща. В апреле 2017 года Национальное Антикоррупционное бюро начало производство в отношении главы РПЛ по подозрению в незаконном обогащении. 26 марта 2019 года стало известно, что дело закрыли на основании решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. СМИ также писали, что у Ляшко есть две судимости за аферы с покупкой автомобилей Волга под прикрытием МВД и незаконное получение квартиры в Вишневом под Киевом, а также за клевету. Вторая судимость была признана незаконной и отменена.

Олег Ляшко пользуется поддержкой самого богатого олигарха в Украине Рината Ахметова. О частом появлении сюжетов о Ляшко на канале Ахметова Україна, даже появился сюжет в юмористической передаче Майкла Щура.

В марте 2016 года о том, что Ляшко, вероятно, несколько раз встречался с Ахметовым писало Радио Свобода, сам он это отрицал. А в феврале 2018 года исполнительный комитет РПЛ возглавил Юрий Зинченко, бывший сотрудник холдинга Ахметова Метинвест.



Еще один скандальный нардеп от РПЛ, занимающий третье место в списке этой партии, Андрей Лозовой. Генпрокурор Юрий Луценко в июле 2017 года внес представление в Раду на лишение его неприкосновенности в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 2 млн грн. Однако Рада отказалась снимать с Лозового неприкосновенность. В июле 2017 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в связи с этим следствие заходит в тупик.

В июне 2017 года программа Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовала расследование о еще одном нардепе из списка РПЛ — Сергее Скуратовском, который занимает в нем седьмое место. По данным журналистов, семья Скуратовского владела английскими яхтами на сумму около 10 млн грн. Журналисты также выяснили, что Скуратовский не задекларировал строительный бизнес жены и прописал в семейной квартире владельца яхт-клуба и охотничьих угодий. 12 марта 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала генпрокурору представление на снятие неприкосновенности со Скуратовского для привлечения к уголовной ответственности за подачу заведомо недостоверных ведомостей в декларации.



Скандально известный нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук 24 мая вышел из этой партии. В 2015 году Мосийчук стал фигурантом коррупционного скандала и его даже задержали прямо в Верховной Раде, однако позже суды признали задержание нардепа незаконным.

Шансы попасть в Раду

По данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, результаты которого стали известны 19 июня, за политсилу Ляшко готовы проголосовать 2,1% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились с тем, какую партию поддержать. В этом рейтинге она на восьмом-девятом месте.

По данным роллингового исследования Центра Социальный мониторинг и Украинского института социальных исследований им. Яременко, результаты которого были обнародованы 18 июня, среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, Радикальную партию Олега Ляшко готовы поддержать 2,4%, она находится на восьмом месте в рейтинге.

По данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований Социс, обнародованных 14 июня, Радикальную партию готовы поддержать 2,2% респондентов, которые намерены пойти на выборы и определились с электоральными предпочтениями. По данным этого опроса, она тоже на восьмом месте.

По данным опроса Киевского международного института социологии, результаты которого опубликовали 10 июня, за Радикальную партию собираются проголосовать 2,9% респондентов, которые намерены участвовать в выборах и определились, кого поддержат. Партия Ляшко в этом рейтинге на седьмом месте.

НВ