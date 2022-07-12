В Раде предлагают признать суверенитет Ичкерии

12 июля, 11:37
Законопроект о признании Ичкерии внесли в Раду нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов (Фото:ВРУ)

Законопроект о признании Ичкерии внесли в Раду нардепы Алексей Гончаренко и Муса Магомедов (Фото:ВРУ)

Народные депутаты предлагают признать государственный суверенитет Ичкерии (Чеченская Республика).

Соответствующий проект закона № 7551 был внесен в Верховную Раду в понедельник, 11июля.

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Его инициатором выступили нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко и его внефракционный коллега Муса Магомедов.

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При этом текст документа на данное время пока не обнародован.

Ичкерия — самопровозглашенное государственное образование, появившееся после развала СССР, которое по итогам так называемой второй чеченской войны было силой возвращено в 2000 году под контроль кремлевского режима.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Верховная Рада Чечня Народные депутаты Алексей Гончаренко Муса Магомедов

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