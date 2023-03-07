В Раду направили законопроект о регистрируемых партнерствах для ЛГБТ-пар 7 марта, 18:52 Знак на форме украинской ЛГБТ-военнослужащей (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Народная депутат от Голоса Инна Совсун подала на регистрацию в Верховной Раде законопроект о регистрируемых партнерствах, который может помочь ЛГБТ-парам. Об этом она сообщила в Facebook во вторник, 7 марта.

По словам Совсун, законопроект готовили девять месяцев вместе с ОО ЛГБТ военные за равные права и Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA. Нардеп объяснила, что регистрируемые партнерства — это новый институт для тех, кто не может или не хочет заключать брак. Им могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.



Видео дня

Инфографика: Inna Sovsun / Facebook

«Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных… В случае поддержки Верховной Радой закон наконец поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера или партнерки», — подчеркнула Совсун.

Президент Владимир Зеленский в августе 2022 года ответил на петицию о легализации однополых браков, которая набрала более 28 500 подписей. Он сообщил, что во время военного положения нельзя менять Конституцию, в которой сказано, что брак «основывается на свободном согласии женщины и мужчины».

По словам главы государства, Кабмин нарабатывает варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.



Однополые пары в Украине юридически не имеют права на брак, не могут совместно владеть имуществом, наследовать имущество партнера или партнерши, совместно воспитывать детей. В случае смерти одного из партнеров другой не сможет взять на попечение его несовершеннолетних детей, поскольку не является прямым родственником умершего. Партнеры лишены права содержать или ухаживать друг за другом в случае, если кто-то один временно или постоянно утратит трудоспособность, быть опекуном для недееспособного партнера.