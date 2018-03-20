Рада запретила носить огнестрельное оружие в здании парламента

Нардепы будут сдавать оружие на входе в Раду, также их разрешили осматривать сотрудникам госохраны

Верховная Рада во вторник, 20 марта, приняла закон, запрещающий народным депутатам и другим служащим заходить в здания, которые находятся под государственной охраной, с оружием, взрывчаткой и другими запрещенными предметами.

За законопроект №8155 проголосовали 263 парламентария.

Парламентом внесены изменения в ЗУ "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц": в ВР, АПУ, КМУ и др. госучреждений не допускаются лица с холодной или огнестрельным оружием, лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видив..⬇️ pic.twitter.com/98mf8YPI3P - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 20 марта 2018

Согласно тексту законопроекта, в здания, где работают Верховная Рада, президент Украины, Кабинет Министров, а также другие органы государственной власти, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не будут допускаться лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме людей, осуществляющих государственную охрану соответствующего здания ), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами.

Законопроект предусматривает также, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении госохраны имеют право не допускать лиц, имеющих при себе запрещенные предметы, в здание.

Закон вступит вступит в силу со дня опубликования.

Если народный депутат пришел с зарегистрированным оружием, он должен будет оставлять его в специальных сейфах. Их разместят у входов в зал ВР.

Однако строчку про "ядовитые и сильнодействующие вещества" исключили из текста документа.

В то же время статус неприкосновенности народного депутата сохраняется.

Итак, народных депутатов смогут осматривать при входе в Раду, а также им запретят вход в парламент с оружием. Право находиться с оружием в Раде и Доме правительства сохраняется только за работниками управления государственной охраны.

На прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко планировала террористический акт в стенах парламента с использованием боевых гранат и минометов.

В то же время заместитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от взаимопомощи Семен Семенченко считает такой запрет надуманным. В интервью НВ он подчеркнул, что ни разу не видел, чтобы народные избранники заносили оружие в здание парламента.

Заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что существенная часть народных депутатов ходит в парламент с оружием.

По данным заместителя главы украинского парламента Оксаны Сыроид, несколько десятков нардепов владеют огнестрельным оружием.