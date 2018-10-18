18 октября 2018, четверг

Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

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Незаконное пересечение границы будет караться лишением свободы на срок до 3 лет

Незаконное пересечение границы будет караться лишением свободы на срок до 3 лет

Верховная Рада одобрила внесение изменений в Уголовный кодекс, согласно которым криминализируется незаконное пересечение государственной границы Украины.

За соответствующий документ проголосовали 243 народных депутата.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ), если они попали на территорию страны не через пункты пропуска, не имели необходимых документов или предоставляли документы с недостоверными данными.

При повторном нарушении грозит лишение свободы от трех до пяти лет. Если при незаконном пересечении украинской границы применялось оружие, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее украинское законодательства предусматривало штраф или административный арест на 15 суток.

Напомним, в сентябре ВР проголосовала за данный проект закона в первом чтении.

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