Рада отправила Шкарлета в отставку с должности министра образования 20 марта, 14:05 Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Верховная Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За отставку Шкарлета выступили 295 депутатов. Он заявил, что продолжает работать в области образования и науки Украины «независимо от занимаемой должности».

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18 марта увольнение Шкарлета, а также министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается, что МОН возглавит директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Сергей Шкарлет официально вступил в должность министра образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Его обвиняли в масштабном академическом плагиате в своих научных работах, однако Шкарлет это отрицал. Против министра образования неоднократно протестовали студенты, требуя его отставки. В последний раз — из-за выборов президента в Киево-Могилянской академии.