Рада отправила Шкарлета в отставку с должности министра образования

20 марта, 14:05
Поделиться:
Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Верховная Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины в понедельник, 20 марта.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За отставку Шкарлета выступили 295 депутатов. Он заявил, что продолжает работать в области образования и науки Украины «независимо от занимаемой должности».

Видео дня

18 марта увольнение Шкарлета, а также министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ожидается, что МОН возглавит директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Читайте также:
Вместо Шкарлета. Кто такой Оксен Лисовой, который может стать новым министром образования

Сергей Шкарлет официально вступил в должность министра образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Его обвиняли в масштабном академическом плагиате в своих научных работах, однако Шкарлет это отрицал. Против министра образования неоднократно протестовали студенты, требуя его отставки. В последний раз — из-за выборов президента в Киево-Могилянской академии.

https://www.youtube.com/embed/nx9R5mhnktI
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Министерство образования Отставка Сергей Шкарлет

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X