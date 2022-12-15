«Беспрецедентные рычаги шантажа». Рада усилила наказание для военных — почему новый закон вызвал большую волну возмущения 15 декабря, 16:40 Украинские военные на херсонском направлении, 9 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Верховная Рада 13 декабря проголосовала за законопроект № 8271, который усиливает уголовную ответственность за ряд преступлений, совершенных военными и связанными с конфликтами с руководством.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Рады из объединению Справедливость, член Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, отметив, что он был принят с нарушением регламента.

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Как указано на странице законопроекта (он еще не был подписан президентом Владимиром Зеленским, но уже подписан спикером Рады Русланом Стефанчуком) на сайте Рады, одним из его инициаторов является глава президентской фракции Слуга народа в парламенте Давид Арахамия.

Как отмечает Бобровская, за неповиновение — открытый отказ выполнить приказ начальника, невыполнение приказа начальника по другим причинам, угрозу убийством или причинением телесных повреждений или побоев начальнику, самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя во время боевой задачи или отказ во время боя действовать оружием не будет возможности назначить наказание меньше нижней границы, определенной Уголовным кодексом, с учетом обстоятельств конкретного дела и не будет возможности предоставить осужденному человеку условно-досрочное освобождение.

По словам депутата, это может быть оправдано в некоторых обстоятельствах, но не во всех.

«Самый большой вопрос, почему одни будут иметь право на смягчение (ст. 152 „изнасилование“, ст. 115 „преднамеренное убийство“, ст. 111. „государственная измена“, а действующие военнослужащие по ст. 405, 403, 407, 429, 402 УК — нет», — отметила Бобровская.

Она также сообщила, что авторы законопроека не привели «никаких убедительных обоснований наличия общественно опасных последствий от совершения определенных преступлений, чтобы „обременять“ и так немалые санкции».

«Закон наспех протащили через правоохранительный комитет, наш комитет по нему еще не заседал, замечания наши никто не выслушал, и с нарушением регламента проголосовали в целом — и сразу направили на срочную подпись Президенту», — написала также она.

Украинская военнослужащая и общественная активистка Ярина Черногуз на своей странице в Facebook выразила возмущение тем, что в Раде «с грубым нарушением регламента» «по тихому протащили законопроект #8271 об усилении наказания военнослужащих».

«Его уже подписал спикер, остается только подпись президента, и этот исполненный абсолютно в российском стиле карательный закон начнет действовать на нас с вами, военных при выполнении задания», — подчеркнула она.

Черногуз отметила, что когда это произойдет, командование получает «беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений», даже если решения некомпетентны и опираются на неудачный боевой менеджмент, что, по ее словам, случается нередко.

«За неповиновение — от 3 до 10 лет, неисполнение приказа — от 3 до 7 лет, угроза или насилие в отношении начальника — от 5 до 10 лет, самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, дезертирство — от 5 до 12 лет лет тюрьмы, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от 5 до 10 лет тюрьмы. И вишенка на торте: убирается возможность условного срока и досрочного освобождения. То есть, у нас нет возможности быть оссвобожденными по смягчающим обстоятельствам. Человек, который даже в небоевой обстановке не выполнил приказ командира, не будет иметь права на более мягкое отношение к нему и на освобождение от отбывания наказания с испытанием независимо от обстоятельств дела, лица осужденного и тяжести правонарушения», — перечислила военнослужащая нововведения законопроекта.

Она выразила возмущение законопроектом, принятым вместо благодарности военным или демобилизации, или процедуры замены мобилизованных и контрактников с законченными на момент или на протяжении вторжения контрактами.

«Мне очевидно, что этот закон выгоден в первую очередь россии и путину. Возможно, именно российское лобби в Раде внесло свою лепту, чтобы этот закон выглядел именно так. Чтобы деморализовать и так истощенных годовой войной с большим количественным врагом бойцов ВСУ, посеять в них недоверие к Верховной Раде и лично Президенту Украины, сделать дезертирство еще более массовым, а закон недееспособным, ведь если вся рота откажется выполнять некомпетентный приказ — никто не будет сажать 100 человек. А если решатся — какая это чудесная будет картинка для российских СМИ: защитники Украины массово на скамье подсудимых в украинской тюрьме, а возле нее заплаканные семьи, которые седели, ожидая их с войны», — констатировала Черногуз.

Она призвала журналистов и общество помочь отменить этот закон, а президента — не подписывать его.

Меньше, чем за сутки, пост Черногуз расшарили 2,5 тысячи раз.

В еще одном посте она рассказала, что законопроект № 8271 поддержали все еще нардепы Нестор Шуфрич и Юрий Бойко, которые были членами пророссийской партии ОПЗЖ до ее запрета.

«Представляете, шуфрич и бойко имеют право на сегодняшний день, 14.12.2022, решать, как правильно сажать украинских военных. Конечно, они проголосовали за», — написала Черногуз.

На сайте президента Украины уже зарегистрирована петиция с призывом ветировать законопроект № 8271.