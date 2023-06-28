Рада приняла законопроект о доплатах военным и новых сроках отпусков для защитников Украины 28 июня, 14:40 Военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, предусмотрены доплаты от 30 тыс. до 100 тыс. грн (Фото:facebook.com/okPivden)

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о доплатах военнослужащим. На пленарном заседании 28 июня за законопроект № 9342 проголосовали 311 народных депутатов.

В соответствии с нормами нового закона, как сообщает пресс-служба партии Слуга народа, предусмотрены такие ежемесячные дополнительные выплаты защитникам:

военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях — от 30 тыс. до 100 тыс. грн;



защитникам, которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира — 20 100 грн;

срочникам — 6 тыс. грн;

курсантам — 2 350 грн;

инструкторам в воинских частях — от 15 тыс. до 30 тыс. грн.

«Через 2,5 месяца после голосования правки о „30 тысячах“, парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект № 9342 о доплатах военным», — прокомментировал принятие документа нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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Он пояснил, что доплаты будут выплачиваться «на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас».



Также законопроект предусматривает изменения в отпусках для военнослужащих во время действия военного положения:

всем военнослужащим — часть ежегодного отпуска 30 дней ( сейчас — 10 дней);

сейчас — 10 дней); курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

сейчас нет, в мирное время зимний — 15, летний — 30); срочникам — 30 дней ( сейчас нет, в мирное время — 10 дней).

Кроме того, согласно законопроекту, не допускаются к участию в боевых действиях мобилизованные военнослужащие, которые не прошли курс базовой общевойсковой подготовки (не менее 1 месяца) или не имеют боевого опыта.

Еще одно новшество документа — вводится порядок подтверждения факта участия:

в выполнении задач территориальной обороны,

в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины

признание принадлежности лиц, погибших ( умерших) во время выполнения таких задач, к воинским частям Сил территориальной обороны ВСУ или признание таких лиц членами добровольческих формирований территориальных общин.

Об этом рассказал инициатор законопроекта, народный депутат Слуги Народа, глава комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Кроме того, добавил он, срочники по их желанию могут быть переведены на военную службу по призыву во время мобилизации или военную службу по контракту, на время до объявления решения о демобилизации.



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