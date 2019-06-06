Рада упростила процедуру предоставления гражданства иностранным добровольцам Вчера, 23:43 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада/Facebook Рада приняла закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, воевавших за Украину Верховная Рада/Facebook

В четверг, 6 июня, Верховная Рада Украины приняла в целом закон №3433 относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.



За законопроект проголосовали 230 народных депутатов.

Как говорится в пояснении к закону на сайте парламента, иностранцы и лица без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины, считаются пребывающими на территории государства на законных основаниях. Так же и в случаях, если срок действия паспортного документа истек или он подлежит обмену, на время до завершения временной оккупации РФ части территорий Украины.

Иностранцы и лица без гражданства, которые получили вид на временное проживания на выше перечисленных основаниях, смогут на упрощенных условиях получить украинское гражданство.

Для них не будет действовать условия обязательного проживания в течение последних 5 лет на территории Украины, обязательного разрешения на иммиграцию, владения государственным языком, наличия законных источников существования.

Кроме того, на этих лиц не будет распространяться требование прекратить иностранное гражданство при получении украинского. Им достаточно будет предоставить декларацию об отказе от гражданства другого государства.

Закон вступит в силу через два месяца после публикации.