Рада возобновила обязательную финотчетность политических партий. Первые отчеты могут быть через пять месяцев 23 августа, 16:46 Верховная Рада Украины (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В среду, 23 августа, Верховная Рада согласовала в целом законопроект № 9419−1, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.

Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

«Парламент вернул отчетность партий. За законопроект № 9419−1 в целом проголосовало 309 (народных депутатов — ред)», — написал он.

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Движение Честно напоминает, что законопроект предусматривает для политических партий представление финансовых отчетов за последние четыре года. По данным общественного движения, политсилы получили почти три миллиарда гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.

Авторы законопроекта предлагают следующее:

политсилы подают в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения в течение 90 дней со дня вступления закона в силу;

те партии, которые не имеют государственного финансирования, могут это сделать в течение 120 дней.

НАПК получает два месяца для проверки и еще такой же срок предоставляется для отсрочки вступления в действие соответствующих положений.

Движение Честно считает, что первые публичные отчеты политических сил следует ожидать не ранее чем через пять месяцев.

9 августа лидер партии Слуга Народа Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 9419−1, который восстановит обязательные публичные финансовые отчеты для политических партий.