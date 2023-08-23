Рада возобновила обязательную финотчетность политических партий. Первые отчеты могут быть через пять месяцев
Верховная Рада Украины (Фото:Наталья Кравчук / NV)
В среду, 23 августа, Верховная Рада согласовала в целом законопроект № 9419−1, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий.
Об этом сообщил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
«Парламент вернул отчетность партий. За законопроект № 9419−1 в целом проголосовало 309 (народных депутатов — ред)», — написал он.
Движение Честно напоминает, что законопроект предусматривает для политических партий представление финансовых отчетов за последние четыре года. По данным общественного движения, политсилы получили почти три миллиарда гривен бюджетных средств и не отчитывались публично за расходы.
Авторы законопроекта предлагают следующее:
- политсилы подают в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения в течение 90 дней со дня вступления закона в силу;
- те партии, которые не имеют государственного финансирования, могут это сделать в течение 120 дней.
- НАПК получает два месяца для проверки и еще такой же срок предоставляется для отсрочки вступления в действие соответствующих положений.
Движение Честно считает, что первые публичные отчеты политических сил следует ожидать не ранее чем через пять месяцев.
9 августа лидер партии Слуга Народа Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 9419−1, который восстановит обязательные публичные финансовые отчеты для политических партий.