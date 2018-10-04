Рада рекомендовала СНБО ввести санкции против компаний-учредителей каналов 112 Украина и NewsOne

Санкции предусматривают аннулирование лицензий на деятельность юрлиц и запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины

В четверг, 4 октября, Верховная Рада рекомендовала СНБО Украины ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne на фоне обвинений ресурсов в прокремлевской пропаганде.

Как передает Интерфакс-Украина, соответствующее постановление (№9157) поддержали 229 народных депутатов.

Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться ООО Ариадна ТВ, ООО Новый формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ ,ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ и ООО Новости 24 часа.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала NewsOne, остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала 112 Украина.

В случае введения санкций, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины.

Санкции должны предусматривать блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг, эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

Телеканалы 112 Украина и NewsOne обвиняют в прокремлевской пропаганде и антиукраинской деятельности. Ранее петиция с требованием прекратить их деятельность на сайте Верховной Рады досрочно набрала рекордное количество подписей.

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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, после того, как в СБУ пришли к выводу, что NewsOne транслирует клише российской пропаганды и в его эфире присутствуют "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирование агрессивного поведения зрителей".

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