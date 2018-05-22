Рада рассмотрит законопроект о создании Антикоррупционного суда в ближайшие два дня - Парубий

Во вторник, 22 мая, народные депутаты Украины так и не приступили к голосованию во втором чтении за проект закона о Высшем антикоррупционном суде.

Спикер парламента Андрей Парубий прогнозирует, что в последующие два дня законодатели будут рассматривать этот важный законопроект.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В этот день Верховная Рада рассмотрела ряд законопроектов в сферах аграрной политики и национальной безопасности.

Парубий перед закрытием вечернего заседания парламента рассказал о ситуации вокруг закона об Антикоррупционном суде. Он добавил, что по-прежнему не согласована норма документа относительно права вето Совета международных экспертов на кандидатуры в антикоррупционные судьи.

"Сегодня мы попробуем найти по этой последней позиции взаимопонимание", - сказал он.

По его словам, если будет найдена общая позиция до среды, 23 мая, то профильный комитет сможет предоставить свою позицию по этим положениям. Если же этого не произойдет – придется определяться по формулировке уже в сессионном зале при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Днем ранее комитет Рады по вопросам правовой политики предоставил вывод ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, за исключением двух норм, которые еще предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом.