Рада проверит нардепов, выехавших из Украины после начала войны 10 июля, 00:21 В Раде готовятся увольнять депутатов, сбежавших из Украины во время войны (Фото:Верховная рада Украины)

В Верховной Раде планируют создать Временную следственную комиссию, которая проверит факты и причины нахождения не в Украине выехавших после начала полномасштабной войны России против Украины народных депутатов.

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук в комментарии Интерфакс-Украина.

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Поэтому сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, которые не выполняют свои функциональные обязанности, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", - сказал Стефанчук.

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В то же время он подчеркнул, что заработная плата не выплачивается парламентариям, не участвующим в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, членами которых являются, поскольку "они не выполняют свои функции как народные депутаты". Это, по его словам, касается и их помощников.

"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев", - добавил Стефанчук.

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