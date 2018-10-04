Рада провалила голосование за снятие неприкосновенности с оппоблоковца Дунаева

Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, за снятие депутатской неприкосновенности проголосовали лишь 125 нардепов.

Напомним, что Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины поддержал ходатайство генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Сергея Дунаева подозревают во внесении в декларацию ложных данных.