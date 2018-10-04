04 октября 2018, четверг

Рада провалила голосование за снятие неприкосновенности с оппоблоковца Дунаева

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Сергея Дунаева не смогли лишить депутатской неприкосновенности
Фото: golos-naroda.tv

Сергея Дунаева не смогли лишить депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, за снятие депутатской неприкосновенности проголосовали лишь 125 нардепов.

Напомним, что Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины поддержал ходатайство генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата от Оппозиционного блока Сергея Дунаева.

Сергея Дунаева подозревают во внесении в декларацию ложных данных.

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