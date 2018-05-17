Рада просит ОБСЕ прямо назвать незаконными выборы Путина в Крыму

На так называемых "выборах" в Крыму Владимир Путин получил 91,7% голосов

Верховная Рада Украины призвала Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предоставить объективную оценку фактам незаконной организации голосования на территории оккупированного Крыма во время выборов президента РФ

Кроме того, депутаты просят ОБСЕ разработать стандарты реагирования на агрессивные действия "одних государств-участниц ОБСЕ на территории других", сообщает 112 Украина.

За проект постановления № 8365 проголосовали 228 народных депутатов.

В своем обращении украинский парламент напоминает, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Украины в ее признанных госграницах и не принимала каких-либо решений, которые признавали бы изменение границ государства вследствие временной оккупации Крыма Россией.

В связи с этим депутаты подчеркнули, что предварительные выводы Международной миссии по наблюдению за выборами президента РФ, которые были обнародованы 19 марта 2018 года, не отражают факта проведения голосования на незаконно оккупированной части территории Украины, а также существенно искажают результаты голосования в целом по Российской Федерации.

Поэтому Рада призвала ОБСЕ к объективности и беспристрастности в окончательном отчете по выборам в Крыму и просит не допустить "дискредитации соответствующих международных стандартов, а для этого предоставить в отчете неизбирательную оценку фактам незаконной организации голосования на территории оккупированного Крыма во время выборов президента РФ".

Напомним, ранее первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко заявила о "ползучей легитимизации" выборов президента РФ в аннексированном Крыму.

По словам Геращенко, в предварительном отчете ОБСЕ отсутствуют какие-либо упоминания относительно незаконности проведения выборов президента РФ в Крыму. Геращенко отметила, что в ближайшие дни должен быть подготовлен окончательный отчет ОБСЕ относительно президентских выборов в РФ.

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Согласно данным российской Центральной избирательной комиссии, на так называемых "выборах" в оккупированном Крыму президент России Владимир Путин получил 91,7%. В Севастополе этот показатель еще выше – 92%.

Явка на оккупированном полуострове, согласно данным ЦИК РФ, составила 63,9%.