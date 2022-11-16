Рада продолжила действие мобилизации и военного положения до 19 февраля 16 ноября, 15:58 Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в среду, 16 ноября, продолжила действие военного положения и мобилизации на 90 дней, приняв соответствующие законопроекты № 8189 и № 8190. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

Срок действия мобилизации и военного стану продолжили с 21 ноября до 19 февраля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки общей мобилизации.

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Во время мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из учета.

Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.