Рада продлила военное положение и мобилизацию на три месяца 2 мая, 15:50 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Верховная Рада во вторник, 2 мая, продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней с утра 20 мая 2023 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Теперь мобилизация и военное положение будут действовать до 18 августа 2023 года. Это уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабного вторжения России, написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram.

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Президент Владимир Зеленский накануне внес в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. До этого они действовали до 20 мая, их могут продлевать максимум на три месяца.

Во время мобилизации и военного положения в Украине для службы в Силах обороны могут быть призваны все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет — по закону они считаются военнообязанными и не могут покидать Украину, кроме ряда исключений.