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Рада призвала НАТО начать диалог о предоставлении Украине членства

Сегодня, 17:25
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EPA

Обращение к НАТО поддержали 243 народных депутата

В четверг, 7 февраля, Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе.

В своем обращении Рада призвала НАТО начать формальный диалог о предоставлении Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ) на саммите в Лондоне в декабре 2019 года.

Как передает Интерфакс-Украина, за соответствующий проект постановления с обращением проголосовали 243 народных депутата.

"Призываем руководителей государств членов НАТО одобрить... на юбилейном саммите альянса в Лондоне в декабре 2019 года данное решение, которое будет развивать положение бухарестского саммита НАТО и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который установит план действий о членстве Украины в НАТО", - зачитал текст обращения заместитель комитета по иностранным делам Борис Тарасюк.

Кроме того, украинский парламент обратился к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в Альянсе.

7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата. 

В ноябре 2018 года Конституционный суд поддержал изменения в основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

6 июля 2017 года Порошенко утвердил восстановления курса на вступление Украины в НАТО, подписав соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внешнеполитического курса Украины", ранее одобренный Верховной Радой.

Впервые курс на вступление Украины в НАТО было принято во времена президентства Виктора Ющенко (2005-2010).

Однако после победы на президентских выборах Виктора Януковича в 2010 году парламент закрепил на законодательном уровне внеблоковый статус Украины, который, в свою очередь, было отменено Радой в 2014 году после Революции Достоинства.

1 декабря 2017 года президент Порошенко заявил, что в обозримом будущем будут проведены референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

Теги:   Верховная Рада Украина НАТО

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