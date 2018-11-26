26 ноября 2018, понедельник

Рада призвала мир отреагировать на акт агрессии РФ против Украины

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Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу

Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу

Верховная Рада призвала ООН, Европейский парламент и ряд международных организаций и парламенты других стран усилить давление на РФ в связи с очередным актом агрессии против Украины.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за обращение к международному сообществу проголосовали 272 депутата.

В тексте обращения звучит призыв к международному сообществу принять действенные меры для прекращения агрессии России как на суше, так и на море, а также усилить антироссийские санкции и ввести новые ограничительные меры до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинские депутаты также призвали направить наблюдателей и военные корабли в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива для предотвращения дальнейшей эскалацию напряжения со стороны РФ.

Верховная Рада также призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

В обращении также подчеркивается, что проект строительства Северного потока-2 осуществляется не в интересах Европы, а в интересах РФ и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности, для всего региона Балтии и Северной Европы.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. 

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