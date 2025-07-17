Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины

Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк.

По его словам, за назначение Свириденко проголосовало 262 народных избранника, в частности:

Слуга народа — 201;

Европейская Солидарность — 0;

Батькивщина — 0;

Голос — 1;

Восстановление — 10;

За будущее — 12;

Доверие — 15;

Внефракционные — 13 голосов.

Реклама

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

Кто такая Юлия Свириденко?

Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр — министр экономики (с 2021 года), ранее заместитель главы Офиса президента (2020−2021), и.о. главы Черниговской ОГА (2018).

Согласно данным движения Чесно, в 2008 году Свириденко закончила Киевский национальный торгово-экономический университет, магистр по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Также она закончила курсы при Фонде госимущества по оценке недвижимости и оценке бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности (2009, 2011). Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции (2016, 2017).

Трудовую деятельность начала в 2008 году в должности экономистки по финансовой работе Украинско-андоррского совместного предприятия АО АМП (Киев).

В сентябре 2019 года Свириденко назначили на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В марте 2020 — феврале 2021 была членом делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины, представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

В декабре 2020 — ноябре 2021 занимала должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака по экономическим вопросам.

4 ноября 2021 года Юлию Свириденко назначили на должность первого вице-премьера — министра экономики.

В августе 2022 года Свириденко возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.