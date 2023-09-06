Рустема Умерова назначили новым министром обороны Украины

6 сентября, 13:21
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Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Рустем Умеров (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Рустема Умерова министром обороны Украины в среду, 6 сентября.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Кандидатуру Умерова поддержали все фракции — всего 338 парламентариев. Так, он заменил в должности Алексея Резникова, возглавлявшего Минобороны Украины на протяжении более 550 дней развязанной Россией полномасштабной войны.

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5 сентября народные депутаты проголосовали за отставку Умерова с должности главы Фонда государственного имущества. Он возглавлял ФГИ с сентября 2022 года.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров родился в 1982 году и происходит из семьи крымских татар, которую в мае 1944 года сталинский режим силой депортировал из Алушты.

Он был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов. С 2007 года — советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, был его помощником-консультантом на общественных началах в пятом, шестом, седьмом и восьмом созывах Рады.

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В 2012-м также был доверенным лицом кандидата в народные депутаты в 10 округе в АР Крым Ахтема Чигойза. Умеров — сооснователь и входит в попечительский совет Фонда национального благосостояния Крыма.

На парламентских выборах 2019 года его впервые избрали народным депутатом Украины от партии Голос.

Весной 2022 года Рустем Умеров, тогда еще нардеп, вошел в состав делегации Украины, которая приняла участие в нескольких раундах переговоров с Россией. Он присутствовал как на переговорах в Беларуси, так и на этапе переговоров в Стамбуле (29 марта 2022 года), где Украина впервые озвучила инициативу относительно будущих гарантий безопасности.

Также Умеров был одним из тех, кто способствовал проведению большого обмена пленными в сентябре 2022 года, когда Украина вернула 215 человек, среди которых были 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Минобороны Украины Верховная Рада Министерство обороны Украины Рустем Умеров

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