Новым министром образования и науки Украины стал Оксен Лисовой 21 марта, 12:31 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Верховная Рада назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки Украины во вторник, 21 марта.

Решение поддержали 313 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Накануне Верховная Рада отправила в отставку с поста главы МОН Сергея Шкарлета.

Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

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Уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН. После начала полномасштабного российского вторжения Лисовой присоединился к войску в качестве добровольца в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.