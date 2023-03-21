Новым министром образования и науки Украины стал Оксен Лисовой

21 марта, 12:31
Поделиться:
Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Верховная Рада назначила Оксена Лисового новым министром образования и науки Украины во вторник, 21 марта.

Решение поддержали 313 народных депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Накануне Верховная Рада отправила в отставку с поста главы МОН Сергея Шкарлета.

Читайте также:
Новый министр образования: что стоит знать об Оксене Лисовом, который заменил на этом посту Сергея Шкарлета

Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

Видео дня

Уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН. После начала полномасштабного российского вторжения Лисовой присоединился к войску в качестве добровольца в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Министерство образования Оксен Лисовой

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X