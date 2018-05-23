Рада приступила к рассмотрению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада в среду, 23 мая, начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, спикер Андрей Парубий за час до завершения пленарного заседания объявил, что парламент переходит к рассмотрению законопроекта.

Также Парубий разъяснил парламентариям порядок рассмотрения данного законопроекта.

1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.

Ранее парламентский комитет по вопросам правовой политики в своих выводах ко второму чтению законопроекта заявил, что еще две его нормы предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом.

Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен в первом полугодии 2018 года.