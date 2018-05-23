Рада приступила к рассмотрению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рада приступила к рассмотрению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

Верховная Рада в среду, 23 мая, начала рассмотрение во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, спикер  Андрей Парубий за час до завершения пленарного заседания объявил, что парламент переходит к рассмотрению законопроекта.

Также Парубий разъяснил парламентариям порядок рассмотрения данного законопроекта.

1 марта депутаты Верховной Рады в первом чтении проголосовали за законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде.

Ранее парламентский комитет по вопросам правовой политики в своих выводах ко второму чтению законопроекта заявил, что еще две его нормы предстоит окончательно согласовать с Международным валютным фондом. 

Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен в первом полугодии  2018  года.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове