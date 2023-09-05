Рада приняла закон о наказании чиновников за несвоевременное представление деклараций 5 сентября, 16:15 Законопроект поддержали 305 народных депутатов (Фото:НАПК)

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, приняла законопроект, который предусматривает наказание за несвоевременное представление деклараций должностными лицами.

Об этом сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Железняк уточнил, что принятие соответствующего законопроекта № 9587-д О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления во втором чтении и в целом поддержали 305 народных депутатов.

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Нардеп уточнил, какие правки были учтены:

правка № 25 об избежании ответственности, если на 1,3 млн грн не задекларировать имущество, набрала 250 голосов — учтена;

правка № 27 о праве не задекларировать имущество на 1,3 млн грн и штрафе за это 17 тысяч грн набрала 199 голосов — не учтена;

правка № 112 о том, что можно не задекларировать аренду набрала 165 голосов — не учтена;

правка № 139 о возможности не вносить в реестр коррупционеров набрала 161 голосов — не учтена.

После начала полномасштабного вторжения России украинский парламент сделал необязательным для чиновников представление имущественных деклараций и их проверку НАПК. В то же время в Меморандуме с МВФ Киев обязался восстановить е-декларирование до 1 августа 2023 года.