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Рада приняла закон, который предусматривает процедуру импичмента

Сегодня, 10:55
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Рада приняла закон, который предусматривает процедуру импичмента - фото

Верховная Рада/Facebook

Рада приняла закон о временных следственных комиссиях

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект № 1098 О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

За соответствующий документ проголосовали 279 нардепов.

Законопроект, в частности устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Основанием для инициирования импичмента и создания специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Ранее Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте, предложенный Владимиром Зеленским.

Теги:   Верховная Рада Импичмент

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