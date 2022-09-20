Рада приняла закон о демобилизации для мужчин, у которых родился третий ребенок

20 сентября, 17:19
Поделиться:
Родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию (Фото:Министерство обороны Украины / Libkos / facebook)

Родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию (Фото:Министерство обороны Украины / Libkos / facebook)

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7678 о внесении оснований для увольнения с военной службы при наличии у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 331 человек.

Автор законопроекта депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook сообщил, что закон предусматривает, что родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию. Теперь президент Украины Владимир Зеленский должен его подписать.

Видео дня

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/623158619191516

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время военного положения мобилизованные мужчины могут быть уволены со службы только за исключением объявления демобилизации и некоторых других исключительных ситуациях. Также НВ рассказывал, есть ли у военных на службе время на отдых и возможность получить отпуск.

https://www.youtube.com/embed/srf4Pe2zrF8
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Закон Мобилизация Верховная Рада Демобилизация

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X