Рада приняла закон о демобилизации для мужчин, у которых родился третий ребенок 20 сентября, 17:19 Родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию (Фото:Министерство обороны Украины / Libkos / facebook)

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7678 о внесении оснований для увольнения с военной службы при наличии у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект поддержали 331 человек.

Автор законопроекта депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook сообщил, что закон предусматривает, что родители, у которых третий ребенок родился во время военной службы, имеют право на демобилизацию. Теперь президент Украины Владимир Зеленский должен его подписать.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что во время военного положения мобилизованные мужчины могут быть уволены со службы только за исключением объявления демобилизации и некоторых других исключительных ситуациях. Также НВ рассказывал, есть ли у военных на службе время на отдых и возможность получить отпуск.

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