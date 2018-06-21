Рада приняла закон о нацбезопасности - оборонную реформу по стандартам НАТО

Закон должен внедрить стандарты НАТО в украинском секторе нацбезопасности и обороны

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект О национальной безопасности.

За законопроект №8068, после рассмотрения многочисленных поправок, проголосовали 248 народных депутатов.

Среди прочего, закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, предусматривая реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

5 апреля 2018 года парламент поддержал этот законопроект в первом чтении.

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Документ готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США, сообщал ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, закон должен стать "ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности" и поможет внедрить стандарты Североатлантического альянса в Украине.

Согласно законопроекту, объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

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