Рада принимает закон об Антикоррупционном суде: онлайн-трансляция

В четверг, 7 июня, в Верховной Раде Украины должно состояться голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде. Помимо непосредственной важности законопроекта его принятие является обязательным условием предоставления Международным валютным фондом следующего транша Украине – с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны.

4 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

В свою очередь, спикер парламента Андрей Парубий ранее выразил убеждение, что законопроект об Антикоррупционном суде будет принят на заседании 7 июня.

Накануне, 6 июня, послы стран Большой семерки обратились к народным депутатам с призывом принять законопроект, подчеркнув, что создание такого суда должно стать неотъемлемой частью антикоррупционных усилий Украины.

В первом чтении парламент принял президентский законопроект №7440 О Высшем антикоррупционном суде 1 марта. В то же время в МВФ, Всемирном банке и ЕС заявили, что в таком виде законопроект нарушает обязательства Украины и не отвечает требованиям Венецианской комиссии. Поэтому последние месяцы шли дискуссии о его доработке.

Прямая трансляция из парламента:

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Принятие закона об Антикоррупционном суде: онлайн

10:20 Парламент рассматривает многочисленные поправки и предложения народных депутатов к законопроекту, пока ни одна из них не была поддержана.

10:10 Спикер Андрей Парубий открыл заседание парламента, призвал всех депутатов поддержать сегодня законопроект №7440 и Рада перешла к рассмотрению оставшихся поправок к нему. Парубий прогнозирует финальное голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде на 11:30-12:00 7 июня. В зале зарегистрировались 365 парламентариев.

10:05 Президент Петр Порошенко на встрече с депутатами своей фракции сегодня в парламенте призвал их поддержать закон об Антикоррупционном суде, "который нужен в первую очередь Украины, а не только нашим партнерам". Об этом в своем Facebook сообщила Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады. По ее словам, Порошенко отметил, что закон должен отвечать в первую очередь Конституции Украины, а также учитывать позиции и рекомендации Венецианской комиссии.

09:57 Внефракционный нардеп Борислав Береза в кулуарах парламента рассказал журналистам, что наиболее спорной остается поправка к законопроекту, которая дает возможность независимым международным экспертам ветировать кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

9:50 Президент Петр Порошенко уже находится в парламенте и принимает участие в заседании фракции БПП

9:35 С утра 7 июня в парламенте проходит заседание нескольких фракций, сообщил депутат от Народного фронта Леонид Емец, первый заместитель главы правового комитета Верховной Рады. Он также отметил, что комитет не будет собираться перед пленарным заседанием для рассмотрения спорной поправки к законопроекту об Антикоррупционном суде.

"Сначала должно завершиться рассмотрение всех поправок. Только после этого председатель Верховной Рады объявит перерыв, и мы соберем комитет", - сообщил Емец, которого цитирует РБК-Украина.

9:24 В кулуарах парламента нардеп от Блока Петра Порошенко Иван Винник сообщил журналистам, что в Раде ожидают президента - он выступит перед заседанием.

9:10 6 июня на согласительном совете парламента не все фракции Рады высказались за создание Антикоррупционного суда. В то же время премьер Владимир Гройсман обещал "поработать" с главами фракций, чтобы законопроект все-таки был поддержан. О том, какие настроения царили в парламенте накануне решающего голосования, читайте здесь.

9:00 Рассмотрение президентского законопроекта №7440 О Высшем антикоррупционном суде (во втором чтении) включено в повестку дня пленарного заседании Рады 7 июня, которое должно начаться в 10:00. Вопрос стоит первым в очереди на рассмотрение.