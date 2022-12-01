Рада прекратила полномочия Левочкиной

1 декабря, 16:51
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Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)

Юлия Левочкина (Фото:twitter.com/oppo_platform)

В четверг, 1 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от ОПЗЖ Юлии Левочкиной.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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За такое решение проголосовали 285 депутатов.

Железняк также отметил, что теперь в парламенте 417 депутатов — рекордно малое количество народных избранников.

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30 ноября Левочкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. По ее словам, такое решение она приняла в связи с семейными обстоятельствами.

3 ноября Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича от бывшей ОПЗЖ и Игоря Васильковского из Слуги народа.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Верховная Рада Юлия Левочкина Оппозиционная платформа - За жизнь

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