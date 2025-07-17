Рада согласовала назначение правительства Свириденко

Верховная Рада в четверг, 17 июля, проголосовала за назначение министров нового правительства во главе с Юлией Свириденко, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Голосование прошло следующим образом: от Слуги народа голоса отдали 194 из 232 депутатов, из Европейской солидарности выступили «за» 0, «против» 8 парламентариев, из 24 представителей Батькивщины утвердительно проголосовали 0, воздержались 11.

Среди других фракций голоса отдали так: За жизнь — «за» 13 из 21, Голос — «за» 1, «против» 1, воздержались 7, Доверие — 15 из 19, Восстановление — 10 из 17 и За будущее — 13 из 17.

Фото: Мокан/Telegram

В обновленное правительство войдут:

Михаил Федоров — первый вице-премьер-министр Украины — министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба — вице-премьер-министр — министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка — вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко — министр юстиции;

Светлана Гринчук — министр энергетики;

Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова — министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко — министр внутренних дел;

Оксен Лисовой — министр образования и науки;

Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

Сергей Марченко — министр финансов;

Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Сейчас ожидается отдельное голосование за министра иностранных дел и министра обороны.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.

17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины.

Выступая с заявлением после назначения на должность, премьер отметила, что приоритетом в работе нового правительства в первые шесть месяцев станут качественное обеспечение армии, увеличение собственного производства оружия и повышение технологичности войска.

Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этой должности. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).