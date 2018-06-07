Рада поддержала закон об Антикоррупционном суде: кто из нардепов голосовал против

В четверг, 7 июня, Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект (№7440) о Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщает сайт парламента, за соответствующее решение проголосовали 315 депутатов, против - 25.

Фракция партии "Оппозиционный блок". Против проголосовали 22 человека: Бойко Ю.А., Воропаев Ю.М., Гусак В.Г., Дунаев С.В., Иоффе Ю.Я., Матвиенков С.А., Нечаев А.И., Папиев М. М., Сажко С.М., Балицкий Е.В., Белый А.П., Вилкул А.Ю., Гальченко А.В., Долженков А.В., Мартовицкий А.В., Мирный И.М., Мороко Ю.М., Нимченко В.И., Павлов К.Ю., Скорик М.Л., Шенцев Д.О., Шурма И.М.

Фракция партии "Объединение "Самопомич". Против голосовал один нардеп: Журжий А.В.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко. Против проголосовали два нардепа: Куприенко А.В., Мосийчук И.В.

Принятие закона является обязательным условием предоставления МВФ следующего транша Украине – с чем, в свою очередь, связаны и другие предложения макрофинансовой помощи для страны. В частности, Государственный департамент США призвал Украину согласовать законопроект об Антикоррупционном суде с требованиями МВФ.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба как минимум в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот насчет электронного декларирования - ни одной.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.