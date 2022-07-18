Рада поддержала отставку Лазебной с поста министра соцполитики 18 июля, 15:05 Marina Lazebna/Facebook

В понедельник, 18 июля, Верховная Рада поддержала отставку Марины Лазебной с поста министра соцполитики.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

По его словам, за отставку Лазебной проголосовали 277 парламентариев.

«Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня», — добавил Железняк.

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Лазебная подала заявление об отставке 15 июля. В Голосе сообщали, что ее на посту Минсоцполитики может сменить Оксана Жолнович, которая сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

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