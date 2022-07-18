Рада поддержала отставку Лазебной с поста министра соцполитики
Marina Lazebna/Facebook
В понедельник, 18 июля, Верховная Рада поддержала отставку Марины Лазебной с поста министра соцполитики.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.
По его словам, за отставку Лазебной проголосовали 277 парламентариев.
«Назначение (Оксаны Жолнович) на должность министра состоится скоро, но не сегодня», — добавил Железняк.
Лазебная подала заявление об отставке 15 июля. В Голосе сообщали, что ее на посту Минсоцполитики может сменить Оксана Жолнович, которая сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.
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