Рада поддержала обращение Порошенко о создании Украинской поместной церкви

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
ВР поддержала обращение о создании Украинской поместной церкви

ВР поддержала обращение о создании Украинской поместной церкви

Депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных избранников.

Против выступили только депутаты из Оппозиционного блока, которые пытались сорвать голосование, заблокировав трибуну.

Президент Порошенко поблагодарил депутатов за поддержку его обращения.

"Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля Божья. Нам остается добросовестно молиться Вселенскому Патриарху и за скорейшее предоставление Томоса", - подчеркнул он.

17 апреля, президент Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления ей автокефалии. 

Смотрите также

Порошенко отметил,  что обращение к Варфоломею поддержала Украинской православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.  

В РПЦ уже заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине".

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове