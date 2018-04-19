Рада поддержала обращение Порошенко о создании Украинской поместной церкви

Депутаты Верховной Рады поддержали обращение президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о создании Украинской поместной автокефальной церкви.
За соответствующее решение проголосовали 268 народных избранников.
#Рада8 поддержала 268 голосами проект постановления о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине №8284⬇️ pic.twitter.com/a6yOTVddgU- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 19 апреля 2018 г.
Против выступили только депутаты из Оппозиционного блока, которые пытались сорвать голосование, заблокировав трибуну.
Представители опоблоку заблокировали трибуну и заявили, что они выступают против обращения к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томосу об автокефалии Православной Церкви в Украине pic.twitter.com/qsDuSR7erN- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 19 апреля 2018 г.
Президент Порошенко поблагодарил депутатов за поддержку его обращения.
"Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля Божья. Нам остается добросовестно молиться Вселенскому Патриарху и за скорейшее предоставление Томоса", - подчеркнул он.
Спасибо парламента за поддержку обращения к Вселенскому Патриарху по автокефалии Православной Церкви в Украине!- Петр Порошенко (@poroshenko) 19 апреля 2018 г.
Я верю в украинскую автокефалию, потому что верю, что на нее есть воля Божья.
Нам остается добросовестно молиться Вселенского Патриарха и за скорейшее предоставление Томосу. pic.twitter.com/stbFHEzs2w
17 апреля, президент Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления ей автокефалии.
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Порошенко отметил, что обращение к Варфоломею поддержала Украинской православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.
В РПЦ уже заявили, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не может поддержать создание независимой церкви в Украине".
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