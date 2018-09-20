20 сентября 2018, четверг

Рада поддержала изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

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За включение законопроекта в повестку дня проголосовал 321 депутат
Фото: пресс-служба президента

За включение законопроекта в повестку дня проголосовал 321 депутат

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект №9037 об изменениях в Конституцию, закрепляющие необратимость курса страны на членство в ЕС и НАТО.

Соответствующий документ поддержал 321 народный депутат - все парламентские фракции и депутатские группы, кроме Оппоблока.

В нем, в частности, речь идет об изменениях статей №85, №102 и №116 Конституции Украины, предусматривающих закрепление европейского и евроатлантического направления развития страны.

Ответственными за реализацию документа являются Верховная Рада, Кабмин и глава государства.

Теперь президентский законопроект будет направлен в Конституционный суд, который должен дать свою оценку относительно его соответствию Основному закону.

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