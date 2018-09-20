Рада поддержала изменения в Конституцию о курсе Украины в ЕС и НАТО

В четверг, 20 сентября, Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентский законопроект №9037 об изменениях в Конституцию, закрепляющие необратимость курса страны на членство в ЕС и НАТО.
Соответствующий документ поддержал 321 народный депутат - все парламентские фракции и депутатские группы, кроме Оппоблока.
#Рада8 прийняла Постанову "Про включення до порядку денного #ЗП9037П про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в #ЄС та в @NATO ) і про його направлення до КC України"— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 20 сентября 2018 г.
Голосування????https://t.co/UAl3L4nq9z pic.twitter.com/NHkeZoOdYQ
В нем, в частности, речь идет об изменениях статей №85, №102 и №116 Конституции Украины, предусматривающих закрепление европейского и евроатлантического направления развития страны.
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Ответственными за реализацию документа являются Верховная Рада, Кабмин и глава государства.
Теперь президентский законопроект будет направлен в Конституционный суд, который должен дать свою оценку относительно его соответствию Основному закону.
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