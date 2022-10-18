В Украине отменили призыв на срочную службу во время войны 18 октября, 14:38 Призывные комиссии во время военного положения будут заниматься организацией медосмотра лиц, состоящих на военном учете (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Верховная Рада отменили призыв на срочную службу во время военного положения.

Об этом во вторник, 18 октября, сообщил у себя в Telegram-канале член фракции Голос Ярослав Железняк.

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По его словам, соответствующий проект закона № 8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий поддержали 318 народных депутатов.

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Согласно принятому документу, во время действия военного положения:

призыв на срочную службу не производится;

призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете:

— организации и проведения медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете призывников и достигших 27-летнего возраста, взятия их на воинский учет военнообязанных или снятия с воинского учета;

— направление призывников, изъявивших желание поступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения заданий и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о возможности объявления дополнительной мобилизации в Украине будет принимать Генштаб. По его словам, «есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой».