Рада отказалась снять неприкосновенность с Вилкула

Верховная Рада провалила голосование за привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Как сообщает Украинская правда, за снятие неприкосновенности проголосовали 137 депутатов.

Кроме фракции Оппоблока против снятия неприкосновенности проголосовали Александр Дроздик от Народного фронта, Андрей Шипко от Видродження и Игорь Молоток от Воли народа.

Таким образом, парламент не поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко.

18 сентября, Генеральная прокурора повторно внесла представление на троих народных депутатов - Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все из Оппозиционного блока).

По словам генпрокурора Луценко, исходя из материалов следствия, в 2011 году Вилкул, занимая должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, передал в аренду ЧАО Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат земельные участки, право на распоряжение которыми не входило в компетенцию ОГА, так как эти земли были в коллективной собственности.

Первый эпизод незаконной деятельности Вилкула, по словам Луценко, заключается в передаче 15 га земель коллективной собственности, другим распоряжением - 1,8 га, еще одним – 1,15 га. Согласно экспертизе, две трети переданных земель впоследствии были фактически уничтожены карьерами и не подлежат использованию по сельхозназначению. Указанные действия, по словам генпрокурора, принесли убытки государству на сумму 486 тысяч грн.

Второй эпизод также касается земельных участков в Днепропетровской области.

"Реализуя преступный умысел, направленный на смену целевого назначения земельных участков, которые находились в собственности ООО Артлэнд... Вилкул дал устное указание главе Днепропетровской районной госадминистрации Кобылянскому... решить вопрос в отношении земельных участков... без проверки технической документации", - сказал генпрокурор.

Генпрокурор сообщил, что упомянутый глава Днепропетровской райгосадминистрации признал свою вину в преступной халатности при подписании документов и решением суда в марте 2018 году дело в отношении него было закрыто по истечении сроков давности.

"Вилкул... выдал распоряжение об изменении целевого назначения 26 га и 14 га земли... разница, которая была недополучена в порядке компенсации, составила 5 млн 139 тысяч грн", - заявил Луценко.