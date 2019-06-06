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Рада отказалась рассматривать законопроект о незаконном обогащении, предложенный Зеленским

Сегодня, 12:07
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Рада отказалась рассматривать законопроект о незаконном обогащении, предложенный Зеленским - фото

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Депутаты не включили в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, поданный Зеленским

Верховная Рада отказалась включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который зарегистрировал Владимир Зеленский.

За проголосовали только 205 нардепов при необходимых 226.

Напомним, 3 июня Зеленский зарегистрировал проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказания за приобретение таких активов.

В Администрации президента рассказали, что законопроект вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

По меньшей мере 65 уголовных дел закрылив связи с отменой статьи о незаконном обогащении.

Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

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