Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Светлана Залищук
Как бороться с российской агрессией. Три шага
Айдер Муждабаев
Военное положение. Помогут ли США Украине?
Богдан Данилишин
Как ускорить рост экономики
Александр Гольц
Кант и пытливые умы россиян

Рада отказалась рассматривать продление переходного периода для языковой статьи закона об образовании

Сегодня, 18:27
137
Цей матеріал також доступний українською

Иллюстративное фото

Фото: nmco.osvitalviv.com.ua

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект о продлении имплементационного периода языковой статьи закона об образовании, против которой выступает правительство Венгрии.

Как передает Интерфакс-Украина, за включения в повестку проекта закона проголосовали менее 180 депутатов при минимально необходимых 226.

Документом предлагается продлить до 1 сентября 2023 года получение среднего образования на родном языке для представителей национальных меньшинств, языки которых являются официальными языками Европейского Союза и они начали получать такое образование до 1 сентября 2018 года. При этом предусматривается постепенное увеличение количества школьных предметов на украинском языке.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи закона об образовании.

Реформа образования. Что должно измениться в ближайшие 10 лет

Напомним, что 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. В средней школе для национальных меньшинств постепенно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой - могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном, на английском языке, на других официальных языках ЕС.

Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины, и начал блокировать все евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины. 

Больше украинского языка. Как протестуют против самой конфликтной нормы в реформе образования

Венецианская комиссия рекомендовала Украине продлить переходный период образовательной реформы до 2023 года и не распространять спорную норму на частные школы.

Теги:   Реформа образования Украинский язык Верховная Рада

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/Политика

Сегодня, 16:01

article_img
Как чиновник времен Януковича Злочевский добился закрытия уголовных дел и превратился в топ-олигарха - расследование НВ

Последние новости

События

Сегодня, 18:40

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе
События

Сегодня, 18:40

Новое Время ищет редактора для работы на сайте 
Экономика

Сегодня, 18:32

Рада увеличила в бюджете расходы на пенсии

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
2913
Фредерик Кемп - фото
Фредерик Кемп
Не бойтесь Путина. Мюнхенский урок для Запада
2024
Джон Ллойд - фото
Джон Ллойд
Макрон в ловушке. И все мы вместе с ним
1650
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13654
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10130
Олег Рыбачук - фото
Олег Рыбачук
Запаниковали. Как в Европе реагируют на военное положение Украины
9439
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28926
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25078
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20265