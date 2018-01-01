Рада отказалась рассматривать продление переходного периода для языковой статьи закона об образовании Сегодня, 18:27 137 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото Фото: nmco.osvitalviv.com.ua

В четверг, 6 декабря, Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект о продлении имплементационного периода языковой статьи закона об образовании, против которой выступает правительство Венгрии.

Как передает Интерфакс-Украина, за включения в повестку проекта закона проголосовали менее 180 депутатов при минимально необходимых 226.

Документом предлагается продлить до 1 сентября 2023 года получение среднего образования на родном языке для представителей национальных меньшинств, языки которых являются официальными языками Европейского Союза и они начали получать такое образование до 1 сентября 2018 года. При этом предусматривается постепенное увеличение количества школьных предметов на украинском языке.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи закона об образовании.

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Напомним, что 28 сентября 2017 года в Украине вступил в силу закон об образовании. Согласно новому закону, языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. В средней школе для национальных меньшинств постепенно вводится украинский как язык преподавания. Но в соответствии с образовательной программой - могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном, на английском языке, на других официальных языках ЕС.

Официальный Будапешт расценил изменения относительно языка образовательного процесса как нарушение гуманитарных прав венгров, проживающих на территории Украины, и начал блокировать все евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины.

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Венецианская комиссия рекомендовала Украине продлить переходный период образовательной реформы до 2023 года и не распространять спорную норму на частные школы.