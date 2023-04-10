Рада отменила НДС и пошлину на ввоз в Украину товаров для обороны 10 апреля, 18:16 Верховная Рада (Фото:NV)

Верховная Рада в понедельник, 10 апреля, разрешила ввоз в Украину без НДС и пошлины товаров для безопасности и обороны.

О принятии законопроектов № 9061 и № 9062 в целом сообщил в Telegram народный депутат от Голоса, первый зампредседателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.



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Законопроекты предлагают освободить от НДС товары, принадлежащие Министерству обороны, ВСУ, разведорганам, органам спецназначения с правоохранительными функциями и так далее, а также операции по поставке услуг, связанных с программным обеспечением военного назначения, которое подлежит государственному контролю.



В пресс-службе Слуги народа уточнили, что речь о поставках пороха, взрывчатых веществ, химии для производства боеприпасов, средств радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, машин спецназначения, радиолокационных станций, мобильных ремонтных мастерских, военных кораблей и катеров и так далее.

30 марта Кабинет министров упростил процедуру ввоза комплектующих для беспилотников в Украину на время военного положения.

14 февраля Кабмин упростил ввоз в Украину товаров военного назначения — для ввоза дронов больше не понадобится никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

6 февраля Верховная Рада отменила пошлины и НДС на ввоз тепловизоров, беспилотников и раций. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 22 февраля.

3 января Кабмин разрешил ввозить дроны гражданского и двойного назначения как гуманитарную помощь без дополнительных документов, в том числе гарантийных листов.