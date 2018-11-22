22 ноября 2018, четверг

Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию об интеграции в ЕС и НАТО

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Петр Порошенко
Фото: @STsegolko via Twitter

Петр Порошенко

В четверг, 22 ноября, депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Во время выступления в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что конституционное закрепление стремлений Украины к полноправному членству в ЕС и НАТО "обяжут украинские власти, - любую и все ее ветви", работать над их реализацией.

"Присоединение к ЕС и Североатлантическому альянсу - очень амбициозная задача и выполнить ее настолько непросто, что было бы неправильным обещать конкретные сроки. Но каждый день упорного труда дипломатов, военных и всей страны приближает нас к этой цели", - отметил Порошенко.

Президент отметил, что Россия не имеет права ветировать вступление Украины в НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что если бы Украина была членом НАТО, то Кремль не решился бы аннексировать Крым и ввести свои гибридные войска на Донбасс.

"Изменения в Конституцию относительно движения в НАТО и ЕС - дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. Угрозу такого реванша не хочу преувеличивать, но так же призываю ее не игнорировать и не недооценивать", - добавил он.

Напомним, что Конституционный суд поддержал изменения в Основной закон в части интеграции в ЕС и НАТО.

20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в КС президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

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