«Вторжение спровоцировала ПЦУ». Рада планирует обсудить провокационные заявления синода МП в конце мая — нардеп 13 мая, 15:53 Цей матеріал також доступний українською В МП утверждают, что в агрессии РФ виновны якобы предыдущие украинские власти (Фото:church.ua)

Провокационные утверждения так называемого московского патриархата о том, что вторжение РФ было якобы спровоцировано созданием Православной церкви Украины, рассмотрят в Верховной Раде, однако лишь в конце мая.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом заявил народный депутат из фракции Слуга народа Никита Потураев.

Накануне подконтрольный РПЦ синод МП обнародовал заявление, в котором пожаловался на граждан, требующим запретить его деятельность на территории Украины.

Видео дня

«Все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства Петра Алексеевича Порошенко и разрушительной идеологии Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину», — говорилось в нем.

В свою очередь в Слуге народа заверили, что эти скандальные обвинения будут рассмотрены на парламентских слушаниях.

«Еще до того, как появилась информация о результатах синода, мы решили на комитете (по вопросам гуманитарной и информационной политики — ред.) провести слушания касательно роли церквей: что происходит с церквями и, прежде всего, с той церковью, руководящий орган которой находится на территории государства-агрессора и контролируется ею… Мы предварительно планируем эти слушания на конец мая», — сообщил Потураев.

При этом он высказался против того, чтобы давать РФ повод обвинять Украину в «преследованиях каких-то общественных групп».

Читайте также: В Житомирской области священник МП призывал поддержать российских захватчиков

«Мы четко будем отставить интересы государственные, интересы национальной безопасности и обороны, но будем делать это таким образом, чтобы враг не имел возможность порочить Украину лишний раз», — добавил нардеп.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.