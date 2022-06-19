Нардепы призвали страны Евросоюза предоставить Украине статус кандидата. Рада поддержала постановление
Верховная Рада (Фото:НВ)
Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении к странам Евросоюза с призывом предоставить Украине статус кандидата в ЕС.
Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
За постановление № 7471 19 июня проголосовали 315 народных депутатов. Они призывают поддержать стремление Украины по признанию ее европейской перспективы, предоставив статус кандидата на членство в ЕС во время саммита Европейского Совета 23−24 июня.
Также документ предусматривает предоставление Киеву экономической, финансовой, военной и гуманитарной помощи.
«Поддержка евроинтеграционных стремлений Украины — это закрыть дверь перед лицом агрессора и оставить бесперспективное прошлое за порогом. Безусловно, „да“ для Украины на саммите ЕС станет сильным жестом поддержки украинцев, защищающих демократию на передовой!» — подчеркнул Стефанчук.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого Нидерланды и Дания заявили о поддержке такого шага, хотя раньше сомневались.
8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. За проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
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