Рада не смогла снять неприкосновенность с Вилкула и Колесникова. Как прошло заседание парламента 16 октября

16 октября Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Об этом - в сюжете Радио НВ.

В чем гепрокурор Луценко обвинил Вилкула

За это решение проголосовали только 137 депутатов. Также неприкосновенным остался коллега Вилкула Дмитрий Колесников. Только 163 депутата голосовали за то, чтобы снять с него депутатский иммунитет.

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Народный депутат Александр Вилкул, выступая в Верховной Раде, заявил, что дело против него сфальсифицировано. Он обвинил Генеральную прокуратуру в злоупотреблении служебным положением.

Нардеп также отметил, что его адвокаты нашли в действиях сотрудников ГПУ признаки 7 составов преступлений Уголовного Кодекса, и что якобы по всем этим преступлениям уже собраны доказательства.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Александра Вилкула, что он нанес ущерб госбюджету на сумму минимум 15 млн грн.

По словам генпрокурора, нардеп Вилкул от Оппозиционного блока, занимая должность главы Днепропетровской облгосадминистрации, совершил ряд махинаций с земельными участками.

Какие обвинения к Колесникову

По данным Луценко, Дмитрий Колесников злоупотреблял служебным положением, когда был главой Агентства госимущества Украины.

Нардепа Вилкула ГПУ обвинила в махинациях с земельными участками

Тогда было изменено целевое назначение двух корпусов госпредприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Осады в городе Днепр.

Эти корпуса были выведены из целостного имущественного комплекса. По словам Луценко, объекты могут приватизировать. Согласно решению Кабинета министров Украины от 2004 года, предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, поэтому оно не может быть отчуждено.

Кибербезопасность и что рассмотрят в Раде на неделе

Бюджет на следующий год, законопроект о публичных закупках, а также санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne. Такие вопросы в течение недели рассмотрит парламент, заявил спикер Андрей Парубий.

Он отметил необходимость выделения средств на кибербезопасность и для защиты работы Центральной избирательной комиссии. Спикер пояснил, что они необходимы накануне выборов 2019 года, чтобы предупредить вмешательство Российской Федерации.

За последние 4 года Украина становилась объектом кибератак России 6 тис. раз, рассказал Климкин в Брюсселе на конференции по вопросам избирательной безопасности.

По словам министра иностранных дел, это масштабные кибернападения, о которых известно правительству. Он отметил, что речь идет не только об избирательной или банковской инфраструктуре. В среднем раз в неделю инфраструктура МИД также испытывает масштабные кибератаки.

В Раде подчеркнули необходимость выделения средств для защиты работы Центральной избирательной комиссии

Глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов отметил, что в приоритете БПП - увеличение бюджета оборонного комплекса, повышение финансирования защиты малообеспеченных, а также медицины, в частности, лечение онкологических заболеваний у детей и взрослых.

Он отметил, что на этой неделе фракция также будет лоббировать принятие в первом чтении закона о налоге на выведенный капитал. Кроме того, Герасимов напомнил о необходимости назначения правительством Министра ветеранов. Глава фракции подчеркнул, что БПП выдвигает на эту должность кандидатуру народного депутата Ирины Фриз.