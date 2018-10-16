Рада не смогла снять депутатскую неприкосновенность с оппоблоковца Колесникова

Верховная Рада Украины отказалась дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции Оппозиционный блок Дмитрия Колесникова.

Представление генерального прокурора поддержали 163 депутата при 226 минимально необходимых.

У #Рада8 лише 163 народні депутати підтримали подання @GP_Ukraine

про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Д.В.

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Напомним, что Генпрокуратура подозревает Дмитрия Колесникова в злоупотреблении служебным положением на посту главы Агентства госимущества Украины. Тогда было изменено целевое назначение двух корпусов госпредприятия в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м. Эти корпуса были выведены из целостного имущественного комплекса, далее была возможна их приватизация.

Ранее Рада отказалась снять неприкосновенность с народного депутата от Оппозиционного блока Александра Вилкула.

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