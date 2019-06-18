Рада не предоставила КС Украины доказательств существования коалиции — представитель президента Вчера, 14:03 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Федор Вениславский пресс-служба президента Украины

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил, что Администрации президента и Конституционному суду не было предоставлено официальной информации о наличии в парламенте коалиции.

По его словам, на официальный запрос от 5 июня на имя спикера Рады Андрея Парубия по персональному составу этих фракций поступила формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР и невозможности в ближайшее время дать ответ.

«Что касается заявлений председателя ВР Андрея Парубия о якобы подаче необходимых документов, то никаких новых доказательств, которые показали существование коалиции, он не предъявил. Он предоставил только список коалиции по состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций — ББП и НФ по состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела», — цитирует Вениславского пресс-служба АП.

Вениславский заявил, что информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года (когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции) до 13 апреля 2016 года, «когда якобы была создана новая коалиция, председатель Верховной Рады Украины не предоставил».

«Также он не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций по состоянию на 2019 год», — отметил Вениславский.

По мнению представителя президента, это общеизвестная и устаревшая информация, которая не имеет никакого значения для рассмотрения дела и не будет влиять на решение Конституционного суда.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

24 мая в Конституционный суд поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины указа о роспуске Верховной Рады. Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

По данным СМИ, КС не примет решение по конституционности роспуска Рады до 20 июня.

