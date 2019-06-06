Рада не поддержала отставку главы СБУ Грицака Сегодня, 13:43 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба АП Грицак написал рапорт об отставке после инаугурации Зеленского Пресс-служба АП

Верховная Рада не поддержала увольнение Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

За такое решение проголосовали 78 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Ранее Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и все его заместители подали рапорты об отставке.

После этого президент Владимир Зеленский потребовал от Рады уволить Грицака.

Новоназначенный заместитель Грицака Иван Баканов заявил, что готов возглавить ведомство, если Рада примет такое решение.