Рада назначила Оксану Жолнович министром соцполитики

19 июля, 12:10
novilidery.com

novilidery.com

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович новым министром соцполитики.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

За назначение Жолнович проголосовали 282 парламентария.

Жолнович сменила на посту главы Минсоцполитики Марину Лазебную. Ее отставку Рада поддержала 18 июля.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=_dkPmK0iYQ8

До своего назначения министром соцполитики Жолнович руководила департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Верховная Рада Минсоцполитики Оксана Жолнович

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