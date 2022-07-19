Рада назначила Оксану Жолнович министром соцполитики 19 июля, 12:10 novilidery.com

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада поддержала назначение Оксаны Жолнович новым министром соцполитики.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

За назначение Жолнович проголосовали 282 парламентария.

Жолнович сменила на посту главы Минсоцполитики Марину Лазебную. Ее отставку Рада поддержала 18 июля.

Видео дня

До своего назначения министром соцполитики Жолнович руководила департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.