Рада назначила депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов

В четверг, 22 ноября, Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.
За постановление о назначении депутата от Блока Петра Порошенко проголосовали 270 народных избранников.
#Рада8 270 голосами приняла Постановление о назначении Фриз И.В. Министром Украины по делам ветеранов ➡️ https://t.co/7T9lNWww5c pic.twitter.com/7r4mL2HZID- Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 22 ноября 2018 г.
Напомним, что кандидатура Ирины Фриз была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.
В марте 2018 года Кабмин приступил к выполнению решения Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов. В правительстве заявляли, что новое ведомство появится в Украине в течение месяца, однако министерство не создали до сегодняшнего дня.
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