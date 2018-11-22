Рада назначила депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов

В четверг, 22 ноября, Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

За постановление о назначении депутата от Блока Петра Порошенко проголосовали 270 народных избранников.

#Рада8 270 голосами приняла Постановление о назначении Фриз И.В. Министром Украины по делам ветеранов ➡️ https://t.co/7T9lNWww5c pic.twitter.com/7r4mL2HZID - Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) 22 ноября 2018 г.

Напомним, что кандидатура Ирины Фриз была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В марте 2018 года Кабмин приступил к выполнению решения Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов. В правительстве заявляли, что новое ведомство появится в Украине в течение месяца, однако министерство не создали до сегодняшнего дня.