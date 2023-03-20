В Раду внесли представления о назначении трех министров

20 марта, 18:20
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Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 20 марта, внес в Верховную Раду представление о назначении трех министров. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

В Раду поступили представления о назначении:

  • Михаила Федорова — вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации;
  • Оксена Лисового — министром образования и науки;
  • Александра Камышина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Ранее 20 марта Верховная Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Павла Рябикина и главу Минцифры Михаила Федорова (временно). Нардеп Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рябикин станет послом Украины в Китае.

Также парламент поддержал отставку министра образования Сергея Шкарлета. Минобразования возглавит директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Новых министров, как ожидается, назначат на следующем пленарном заседании.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобразования Верховная Рада Кабинет министров Украины Министерство образования Кадровые перестановки Михаил Федоров Денис Шмыгаль минцифры Министерство цифровой трансформации Украины Министерство стратегических отраслей промышленности Александр Камышин

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