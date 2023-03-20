В Раду внесли представления о назначении трех министров
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)
Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 20 марта, внес в Верховную Раду представление о назначении трех министров. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
В Раду поступили представления о назначении:
- Михаила Федорова — вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации;
- Оксена Лисового — министром образования и науки;
- Александра Камышина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Ранее 20 марта Верховная Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Павла Рябикина и главу Минцифры Михаила Федорова (временно). Нардеп Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рябикин станет послом Украины в Китае.
Также парламент поддержал отставку министра образования Сергея Шкарлета. Минобразования возглавит директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Новых министров, как ожидается, назначат на следующем пленарном заседании.