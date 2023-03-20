В Раду внесли представления о назначении трех министров 20 марта, 18:20 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 20 марта, внес в Верховную Раду представление о назначении трех министров. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

В Раду поступили представления о назначении:



Михаила Федорова — вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации;

Оксена Лисового — министром образования и науки;

Александра Камышина — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Ранее 20 марта Верховная Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Павла Рябикина и главу Минцифры Михаила Федорова (временно). Нардеп Ярослав Железняк ранее сообщал, что Рябикин станет послом Украины в Китае.

Также парламент поддержал отставку министра образования Сергея Шкарлета. Минобразования возглавит директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Новых министров, как ожидается, назначат на следующем пленарном заседании.